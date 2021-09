Coronatest in Marbach Testzentrum kann im alten Kino bleiben

Marbach - Seit dem Wochenende kann das Coronatestzentrum im alten Kino in der Güntterstraße beheizt werden. Nachdem der Stromkreislauf anfänglich überfordert war mit den Computern und sechs elektrischen Heizkörpern, ist es dort jetzt warm. Das Team um Andreas Vogt, der das Zentrum für die Schillerapotheke leitet, hat dafür eine vorhandene Starkstromleitung in Betrieb genommen und so das Problem gelöst. Die Stadt Marbach stellt der Apotheke das leer stehende Gebäude mietfrei zur Verfügung. Und sie wird auch die Stromkosten, die nun steigen dürften, übernehmen, so Vogt.