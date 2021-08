Coronapandemie Warum in Israel zwangsläufig mehr Geimpfte ins Krankenhaus kommen

Ungeimpfte zeigen die schwereren Krankheitsverläufe

Die Rede ist von rund 60 Prozent der Covid-19-Patienten, Geimpfte, die aktuell in Krankenhäusern in Israel behandelt werden müssen. Eine Erhebung Morris vom 15. August zeigt allerdings, dass mehr Ungeimpfte von wirklich schweren Verläufen betroffen sind. 5,4 Millionen Menschen sind in Israel vollständig geimpft, also gut 60 Prozent der israelischen Bevölkerung. 18,2 Prozent sind es nicht, stellt Morris klar. Unter den Nicht-Geimpften zeigt sich, dass in 214 Fällen schwer Erkrankter mit 16,4 Prozent die Zahl höher liegt, als im Vergleich zu 5,3 Prozent bei 301 Fällen schwer Erkrankter, die geimpft sind.