Coronapandemie Omikron trifft Schulen und Kitas

Immerhin scheint es Hoffnung zu geben, dass das Schlimmste überstanden ist. Jasmin Meister, die Schulleiterin der Blankensteinschule in Steinheim, sagte: „Die letzten zwei bis drei Wochen waren eine Katastrophe, in dieser Woche sieht es besser aus.“ Jede Schule habe situative Ausfälle, an der Blankensteinschule sei im Moment keine Klasse mehr vollständig. Sowohl Schüler als auch Lehrer seien erkrankt. Lehrkräfte, die in Quarantäne und symptomfrei oder nicht erkrankt seien, würden teilweise aus der Quarantäne heraus per Fernunterricht ihren Klassen den Lernstoff nahebringen.