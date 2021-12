Coronapandemie Niederlande verlängern Abend-Lockdown – Schulen schließen

Den Haag - Gaststätten, Kultur, Sport und Geschäfte - mit Ausnahme von Supermärkten - müssen in den Niederlanden bis zum 14. Januar weiter täglich um 17 Uhr schließen. Außerdem werden die Weihnachtsferien der Grundschüler um eine Woche vorgezogen. Das kündigte Ministerpräsident Mark Rutte am Dienstagabend in Den Haag an.