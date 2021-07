Coronapandemie Lauterbach gegen schnelles Ende aller Einschränkungen

Sie werden auch noch weiter nach oben gehen. Wenn wir aber jetzt nicht drastisch öffnen und uns an die wichtigste Regel im Pandemie-Sommer halten, nämlich draußen geht viel, drinnen muss man vorsichtig bleiben, dann kommen wir gut durch.“ Der Weg in England, wo für den 19. Juli das Ende aller Corona-Maßnahmen angekündigt wurde, erzeuge „letztlich nur eine Welle von chronisch kranken Long-Covid-Kranken“, so Lauterbach.