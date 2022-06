Coronapandemie im Herbst und Winter Corona-Expertenrat stellt Empfehlungen vor

Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung stellt am Mittwoch seine Empfehlungen zur Vorbereitung auf den Herbst und Winter vor. Sie werden am Nachmittag bei einer Pressekonferenz unter anderem durch den Vorsitzenden des Gremiums, Heyo Kroemer, präsentiert (15.00 Uhr). Bund und Länder hatten sich bei ihrem Spitzentreffen in der vergangenen Woche bereits auf die Vorbereitung einer neuen Impfkampagne verständigt. Zudem sicherten sie zu, dass bei einer weiteren Corona-Welle flächendeckende Schließungen von Schulen und Kitas vermieden werden sollten.