Coronakrise: Was Angehörige von Krebspatienten tun können Wie schützen wir Papa?

Die Furcht ist groß, dass die Zahlen von Krebskranken nach oben schnellen

Doch dieses Abwägen fällt schwer. Nicht nur bei Betroffenen, sondern auch in medizinischen Einrichtungen ist die Unsicherheit nach wie vor groß, wie man mit Krebspatienten in Zeiten von Corona umzugehen hat. So vermeldet der Krebsinformationsdienst, der im Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg angesiedelt ist, seit Beginn der Coronakrise einen stark erhöhten Beratungsbedarf. Es ist nicht nur die Ansteckungsgefahr, über die die Patienten aufgeklärt werden wollen: Über mehrere Wochen wurden Therapien verkürzt oder verschoben sowie die Nachsorge ausgesetzt, und auch jetzt läuft noch nicht wieder alles wie gewohnt – bei vielen Betroffenen ist unklar, wie und wann es weitergehen soll. Befürchtet wird, dass dem Gesundheitssystem eine erhöhte Anzahl zu spät erkannter Krebserkrankungen bevorsteht: Denn Abklärungs- und Früherkennungsuntersuchungen finden nicht wie gewohnt statt. Die Sorge der Patienten vor einer Ansteckung beim Arztbesuch verschärfen das Problem.

Hilft es, wenn sich Familie und krebskranker Angehöriger räumlich trennen?

Für Susannes Ehemann war die Coronakrise kein Grund, seine Krebstherapie am Uniklinikum Tübingen abzusetzen. „Aber zeitweilig haben wir uns schon überlegt, ob mein Mann erst einmal getrennt von uns zu seinen Eltern zieht“, sagt Susanne. Auch beim Krebsinformationsdienst wird oft angefragt, ob eine häusliche Trennung die sicherste Möglichkeit wäre, das Infektionsrisiko für Krebspatienten zu senken. „Vor allem Familien, bei denen ein Elternteil erkrankt ist, sind besorgt – denn die schulpflichtigen Kinder müssen bald wieder alle am Unterricht teilnehmen“, erzählt eine Mitarbeiterin. „Aber welche Familie kann sich schon eine räumliche Trennung auf Dauer leisten?“ Hinzu käme die psychische Belastung, die eine solche Trennung mit sich bringen würde. „Man weiß ja nicht, wie lange wir mit dem Coronavirus und seiner Ansteckungsgefahr leben müssen.“

Ob Kinder eine bedeutsame Infektionsquelle sind, ist wissenschaftlich umstritten

Erfahrene Onkologen wie Ernst Walter Aulitzky raten gerade Familien mit kleinen Kindern zu einem Selbstschutz mit Augenmaß: Zwar ist es nach wie vor umstritten, ob Kinder eine besonders bedeutsame Infektionsquelle darstellen. So scheinen Kinder Studien zufolge seltener krank zu werden. Aber sie scheiden im Falle einer Infektion gleich viele Viren aus. „Daher würde ich empfehlen, die ersten zwei bis vier Wochen nach Öffnung der Kindertagesstätten noch vorsichtig zu sein“, sagt Aulitzky. „Wenn man sieht, dass durch diese Öffnungen keine neuen Wellen entstehen, kann man zuversichtlicher sein, dass sich das Kind auch bei Kontakt mit anderen nicht infizieren wird und keine Gefahr für den Papa darstellt.“

Susanne ist inzwischen selbst tätig geworden: Zusammen mit einer befreundeten Familie, der sie in puncto Gesundheitsschutz vertraut, will sie sich nun bis zum Sommer die Betreuung der Kinder teilen. So hat ihr Sohn auch ohne Kindergarten erst einmal einen Spielkameraden – und sie hat mal Zeit, durchzuatmen.