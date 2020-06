Coronakrise in Deutschland Umfrage: Scheidungsrate könnte durch Pandemie stark ansteigen

Berlin - Infolge der Corona-Pandemie könnte sich laut einer Erhebung die Scheidungsrate in Deutschland vermutlich deutlich erhöhen. Im Wesentlichen gebe es zwei Gruppen von Scheidungswilligen, erklärte Rechtsanwältin Alicia von Rosenberg, in deren Auftrag die am Donnerstag veröffentlichte Umfrage das Meinungsforschungsinstitut Civey erfolgte. Dies seien einerseits Paare, die sich wegen des räumlichen Einschlusses zu einer Scheidung entschlossen hätten. Andere lebten bereits länger getrennt und hätten nun durch das pandemiebedingte Innehalten diese Entscheidung getroffen.