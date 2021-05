Coronakrise: Erleichterungen für Geimpfte Einheitliche Regeln für Geimpfte in Sicht

Wie geht es in der Debatte weiter?

Nach der Einigung des Corona-Kabinetts über eine Verordnung für die Rechte von Geimpften sucht die Bundesregierung noch in dieser Woche eine Verständigung mit Bundestag und Ländern. Dies sei möglich, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag. Gesundheitsminister Jens Spahn sprach von „sehr, sehr positiven Signalen“ nach den ersten Gesprächen mit Ländervertretern und sagte am Montag, dass die Neuregelung spätestens kommende Woche in Kraft treten solle. Ziel der Verordnung ist es, dass Corona-Geimpfte und Genesene sich künftig nicht mehr an Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen halten müssen, weil von ihnen laut Robert-Koch-Institut keine oder nur noch eine sehr geringe Infektionsgefahr ausgeht. Spahn kündigte zugleich eine Änderung der Einreiseverordnung an, nach der Geimpfte mit negativ Getesteten gleichgestellt werden sollen. Das Corona-Kabinett hatte sich am Montag auf die Verordnung geeinigt.