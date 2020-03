Coronakrise beim VfB Stuttgart Weiterhin kein Teamtraining beim VfB

Dass man dieser Tage nicht mit der kompletten Mannschaft als Gruppe trainieren könne, leuchtet auch den Machern beim VfB ein. Dennoch streben sie eine Sonderlösung an, um so schnell wie möglich in kleinen Gruppen wieder auf den Rasen zu dürfen. Schließlich handele es sich bei Fußballprofis um Leistungssportler, so heißt es allgemein in der Bundesligabranche, die frühestmöglich wieder ihren Beruf ausüben wollen.