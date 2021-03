Coronafall in Marbacher Kindergarten Gruppe muss sich in Quarantäne begeben

Die Kindergärten im Land haben nach wochenlanger Schließung erst nach den Faschingsferien wieder auf den Regelbetrieb umgestellt. Doch schon wenige Tage später war das gemeinsame Spielen für die Mädchen und Jungs aus einer Gruppe im Marbacher Kindergarten Kunterbunt schon wieder tabu: Bei einer Erzieherin in der Einrichtung sei am Mittwoch vergangener Woche eine Corona-Infektion festgestellt worden, berichtet Bürgermeister Jan Trost. „Daraufhin wurde die Gruppe in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt geschlossen und die Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt“, erklärt er.