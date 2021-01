Corona-Zeiten Jürgen Prochnow: Mein Beruf hält mich fit

In der ARD-Mediathek ist Prochnow im Roadmovie "Der Alte und die Nervensäge" zu sehen. Darin spielt er einen älteren und alleinlebenden Mann namens Wilhelm, der nach dem Tod seiner Frau unfreiwillig Freundschaft mit einem Teenager (Marinus Hohmann) schließt. Die beiden Hauptfiguren nähern sich langsam an, zeigen zunehmend Respekt und Verständnis füreinander. Dass es der Gesellschaft heute an diesen Eigenschaften fehle, glaubt Prochnow nicht. "Vor einigen Leuten hat man Respekt, vor anderen weniger. Die Jugend hat heute genauso ihre Idole und Vorbilder wie wir unsere damals."