Corona-Zeiten Frank Zander unterstützt Food Trucks für Obdachlose

Er freue sich, dass er bereits so lange von Sponsoren unterstützt werde. "Wir sind eben immer da und helfen nicht nur einmal. Die Firmen und andere Sponsoren wissen das", so Zander. Normalerweise veranstalten die Zanders mit Hilfe hunderter Ehrenamtlicher jährlich eine Weihnachtsfeier für etwa 3000 Obdachlose und Bedürftige im Estrel-Hotel Berlin. In diesem Jahr wäre es die 26. Feier gewesen.