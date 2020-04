Corona-Zahlen des Landratamts Ludwigsburg 117 Fälle in Marbach und Umgebung

Im Landkreis Ludwigsburg sind derzeit 835 Corona-Fälle registriert (Stand: 1. April, 16.10 Uhr), was ein Plus von 89 im Vergleich zum Vortag bedeutet. Insgesamt sind mittlerweile 13 Patienten zwischen 69 und 95 Jahren verstorben. Die Zahl in Marbach und den umliegenden Gemeinden liegt bei insgesamt 117 Fällen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Gemeinden:



Marbach: 23 Fälle

Steinheim: 21 Fälle

Oberstenfeld: 13 Fälle

Affalterbach: 12 Fälle

Benningen: 11 Fälle

Murr: 10 Fälle

Pleidelsheim: 9 Fälle

Mundelsheim: 7 Fälle

Erdmannhausen: 6 Fälle

Großbottwar: 5 Fälle



Für Kirchberg an der Murr vermeldet der Rems-Murr-Kreis derzeit weiterhin zwei Fälle.