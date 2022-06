Corona-Wochenbericht Woran man die Sommerwelle erkennt

Die „wahre“ Inzidenz

Ein hoher Anteil positiver PCR-Tests gilt auch als Hinweis auf eine hohe Dunkelziffer. Das Robert-Koch-Institut (RKI) geht davon aus, dass sich mindestens doppelt so viele Menschen infizieren, wie die Inzidenz ausweist. Aus Meldesystemen von Ärzten weiß das RKI, dass allein der Anteil von coronabedingten Arztbesuchen zuletzt bei wöchentlich rund 240 Fällen je 100 000 Menschen lag. Zudem schätzt das Institut auf Grundlage seines Meldesystems Grippeweb die „wahre“ Corona-Inzidenz auf 700 bis 1400 Fälle je 100 000 Einwohner. Letztlich komme es aber „nicht so sehr darauf an, ob die Inzidenz bei 430 liegt oder bei 600, sondern auf den Trend“, sagte am Freitag der RKI-Vizepräsident Lars Schaade.