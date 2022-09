Coronavirus Warum Immunität im Herbst so wichtig ist

Immunität reduziert Krankheitsschwere

In seinem neuesten „Epidemiologischen Bulletin“ spricht das RKI vom „Übergang der Pandemie in ein endemisches Geschehen“. In der Folge verschiebe sich auch der Bewertungsmaßstab der Infektionswellen. So sei„die bloße Zahl der Infektionen längst nicht mehr so wichtig wie zu Beginn der Pandemie“. Wichtiger seien symptomatische und schwere Erkrankungen.