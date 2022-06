Corona-Wochenbericht Steigende Infektionszahlen erhöhen Handlungsdruck

Die Mehrheit der Coronakennzahlen gibt momentan Grund zur Sorge. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Vergleich zur Vorwoche stetig weiter auf mehr als 500. Auch die Zahl der Coronapatienten auf Intensivstationen nimmt wieder zu. Zudem steigt der R-Wert deutlich über 1, was auf ein zunehmendes Infektionsgeschehen hindeutet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist mittlerweile nur noch bedingt aussagekräftig, da an den Wochenenden gar keine Daten mehr erfasst werden. Zudem machen nicht mehr alle Infizierten einen PCR-Test. Gleichzeitig steigt auch der Anteil an positiven PCR-Tests, ermittelte der Laborverband ALM. Dies deutet insgesamt auf eine hohe Dunkelziffer bei den Corona-Infektionen hin. Es ist davon auszugehen, dass die eigentliche Inzidenz mindestens doppelt so hoch wie die gemeldete Inzidenz ist, gibt das Meldesystem Grippeweb an.