Corona «willkommener Effekt» Munich Re: Gewinn halbiert - Aber steigende Preise

Doch ist die Rückversicherung das größere Geschäftsfeld, und Wenning geht davon aus, dass Preisanstieg und Beitragswachstum sich in diesem Bereich fortsetzen werden: "Wir sind überzeugt, das wird in den nächsten Quartalen anhalten." Die Munich Re hatte in den vergangenen Jahren hart mit stetig sinkenden Preisen auf dem Rückversicherungsmarkt zu kämpfen, das hatte die Gewinne mehrere Jahre hintereinander sinken lassen.