Corona vs. Energie Wie die Energiekrise die Pandemie beendet

Schulen wägen zwischen Schutz und Sparen ab

Zwischen den Themen Corona und Energiekrise stehen auch die Schulen. Das Umweltbundesamt (UBA) hat schon im Spätsommer dazu aufgerufen, dass Luftfilter in diesem Jahr „nur in hygienisch notwendigen Situationen“ eingesetzt werden sollen. Denn sie verbrauchen viel Energie. Im vergangenen Jahr waren sie noch die große Hoffnung, die vor Infektionen schützen sollte. Die Stadt Marbach hat an ihre Schulen die gleiche Empfehlung ausgesprochen wie das UBA. Volker Müller, Rektor am Friedrich-Schiller-Gymnasium, will sich daran halten. „Allerdings müssen wir schauen, wie sich die Inzidenzen entwickeln und ob der Infektionsschutz nicht doch im Verlauf des Winters wieder eine übergeordnete Rolle einnehmen muss“, sagt er. Die Filter stehen bereit.

In Ludwigsburg setzt Mathias Hilbert, Rektor des Otto-Hahn-Gymnasiums, schon jetzt den Infektionsschutz übers Energiesparen. Die sechs Luftfilter der Schule werden in den Klassenzimmern eingesetzt, in denen schwangere Kolleginnen unterrichten. „Wir sind natürlich auch dafür, Energie zu sparen“, sagt Hilbert. So sei zum Beispiel die Temperatur im Gymnasium abgesenkt. „Aber der Gesundheitsschutz von Schwangeren ist mir wichtiger als irgendwelche Energiezahlen“, so der Schulleiter.

An der Theodor-Heuss-Realschule in Kornwestheim macht man sich keine Gedanken über Luftfilter, so Rektor Boris Rupnow. Es gibt dort sowieso nur in einem Raum ein solches Gerät. Die Fenster möchte er im Winter weiterhin regelmäßig aufmachen und zwar dann, wenn die CO2-Ampel es ansagt. Eventuell höhere Energiepreise nimmt er dafür in Kauf: „Wir brauchen die frische Luft, die Kinder müssen lernfähig bleiben.“

Umweltbundesamt gibt Energiespar-Tipps

Wo klemmt es?

Nicht nur Luftfilter in Schulen sollen zum Energiesparen möglichst wenig im Einsatz sein. Das Umweltbundesamt (UBA) rät, mit einem Energiekostenmessgerät zu überprüfen, welche Gerät im Haushalt am meisten Strom verbrauchen – und diesen dann zu reduzieren.

Steckdosen leeren

Ladegeräte für Handys oder Laptops sollten nach dem Gebrauch von der Steckdose entfernt werden. Im Leerlauf verbrauchen vier Netzteile mit insgesamt 20 Watt laut UBA 175 Kilowattstunden im Jahr. Das kann man sich sparen.

Richtig lüften

Fenster dürfen im Winter aufgemacht werden. Das UBA empfiehlt, mehrmals für einige Minuten kräftig – am besten mit Durchzug – zu lüften und die Heizung währenddessen runterzudrehen.