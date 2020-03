Vereine können Entscheidung nachvollziehen Handballbetrieb wird eingestellt

Spätestens zum 19. April 2020 wird über eine mögliche Wiedereinsetzung des Spielbetriebs der aktiven Mannschaften sowie die Saisonwertungen in den jeweiligen Landesverbänden entschieden und veröffentlicht.

„Dynamische Entwicklungen bedürfen vorausschauender Abwägungsentscheidungen“, sagt Hans Artschwager, „durch unsere Entscheidung wollen wir nicht nur der Verbreitung des Corona-Virus, sondern auch der Infektion mit Angst entgegenwirken.“ Dem Appell von Bundesgesundheitsminister Spahn („Jeder Deutsche kann und sollte mithelfen, das Corona-Virus zu verlangsamen“) wolle der Handball folgen und zum Erreichen dieses Zieles aktiv mitwirken. „Wir Handballer hoffen, dass diese Krise uns allen hilft, die Solidarität untereinander zu stärken!“

So reagieren die Vereine aus dem Bottwartal:

Die Vereine im Bottwartal stufen die Entscheidung als richtig ein. "Es war klar, dass es irgendwann so kommen wird. Die Frage war nur, wann. Die Gesundheit geht vor. Deshalb macht das Ganz auch Sinn", sagt Michael Walter, der Trainer von Handball-Württembergligist SKV Oberstenfeld. Er findet: "Der Auf- und Abstieg muss im Hintergrund stehen. Der Coronavirus wird Deutschland noch hart genug treffen." Den Trainingsbetrieb am Donnerstagabend sagte er kurzerhand ab, wie weiter vorgegangen wird, will er in den kommenden Tagen mit den Vorständen abklären. "Aber ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass auch nach dem 19. April nicht gespielt wird. Für mich ist die Saison zu Ende und deshalb werde ich die Spieler auch nicht zwingen, ins Training zu kommen. Die Frage ist auch, ob es in der jetzigen Situation überhaupt Sinn macht."

Bernd Rempfer, der Vorsitzende der HABO SG, bläst in etwa ins gleiche Horn wie Michael Walter. "Wir sind eine sehr kontaktstarke Sportart und für die Gesundheit der Spieler verantwortlich. Deshalb ist es für mich auch okay. Manche mögen die Entscheidung als übertrieben erachten, aber ich halte es für konsequent." Bei den Aktiven würden aktuell noch vier Spieltage anstehen. "Die kann man nachholen. Aber ich glaube, dass die Saison am Ende ganz abgesagt wird, womit wir leben können."

Marc Nitsche, der erste Vorsitzende der SG Schozach-Bottwartal, erhielt die Nachricht überraschend im Büro, weshalb er sie auch gar nicht bewerten wolle. "Wir können es eh nicht ändern. Jetzt ist eine Entscheidung da und mit dieser müssen wir umgehen. Wir werden darüber im Vorstand diskutieren", erklärt er. Für ihn sei die Situation der "Lauf der Zeit. Nach Ostern werden wir weitersehen. Aber momentan sehe ich andere Themen in der Gesellschaft anstatt den Handball-Spielbetrieb."