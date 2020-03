Corona-Virus-Fall in Benningen „Weder Panik noch Hysterie sind angebracht“

Im nächsten Moment war ich auf der Sachebene. Durch die Berichterstattung in den Medien hatte man sich ja irgendwie schon ein bisschen vorbereitet. Man hat erfahren, welche Maßnahmen es zum Beispiel in anderen Orten gegeben hat. Denken Sie dabei an die Schließung von öffentlichen Einrichtungen in Heinsberg in Nordrhein-Westfalen, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern.

Gibt es Notfallpläne für den Fall, dass es im Ort noch mehr Fälle gibt? Stichwort Schule, Kindergärten . . .

Durch die vielfältigen Informationsmöglichkeiten unserer digitalen Welt ist es heute viel einfacher, Personal und Eltern in den Betreuungseinrichtungen zu erreichen. Allerdings hängen die geeigneten Maßnahmen bei der Ausbreitung einer solchen Virusinfektion immer vom Einzelfall ab. Um dies deutlich zu machen: Bei unserem Hochwasseralarmplan wissen wir beim Überschreiten von Pegelständen an Neckar, Rems oder Murr, was im Detail zu tun ist und handeln sofort und eigenständig. Im Fall des Corona-Virus sind wir erst auf Informationen der Behörden angewiesen.

Gibt es einen Handlungsleitfaden, den Sie sich erstellt haben?

Der „rote Faden“ unseres Handelns ist der enge Kontakt und Austausch mit dem Landratsamt. Seit Freitagmorgen stimmen wir uns sehr eng mit dem Gesundheitsdezernenten ab und haben ein gutes Dutzend Mal miteinander telefoniert. Man hat dort schon vor Bekanntwerden des Falles eine Art „Krisenstab“ aufgebaut und uns – wie auch die anderen Kommunen im Landkreis mit Informationen versorgt. Im konkreten Fall sind Frau und Tochter des mit dem Corona-Virus infizierten Mannes ebenfalls in häuslicher Quarantäne. Auch zwischen dem Gesundheitsamt und der Familie gibt es seit Donnerstagabend regelmäßige Abstimmungen. Die Frau und die Tochter wurden umgehend auf den Erreger getestet. Seit Sonntagvormittag wissen wir, dass nach mündlicher Auskunft dieser Test negativ ausgefallen ist. Da sie stundenweise in einer Kinderbetreuungseinrichtung in Benningen gearbeitet haben, ist diese Information für das Gesundheitsamt und den Träger besonders wichtig und positiv zugleich, da wir dann diese – und natürlich auch alle anderen Einrichtungen am Ort geöffnet halten können. Dessen ungeachtet müssen wir beobachten, ob sich Anzeichen von neuen Fällen ergeben.

Was bedeutet häusliche Quarantäne? Für den Betroffenen aber auch für seine Familie? Wer überwacht die Einhaltung?

Nach Informationen des Gesundheitsamtes dürfen die Personen die Wohnung nicht verlassen. Es besteht durch das Eigeninteresse der Familie auch keine Gefahr, dass sich die Betroffenen nicht daran halten. Die Gemeinde müsste als Ortspolizeibehörde nur dann eingreifen, wenn erkennbar ist, dass die Regeln zur Quarantäne nicht eingehalten werden.

Hatten Sie Kontakt zu dem Infizierten?

Ich konnte gestern Abend mit der Familie telefonieren um ein bisschen „Trost zu spenden“. Die wichtigste Information ist, dass es dem Mann jetzt sehr viel besser geht. Bis Donnerstag war die Familie ja davon ausgegangen, dass es sich um eine Art Grippe handelt. Ansonsten können wir uns alle vorstellen, dass die Situation für alle Angehörigen nicht einfach ist. Da würden sicher alle einen „Lagerkoller“ bekommen. Dieser wird auch noch in den nächsten Tagen anhalten, da die drei Personen weiterhin das Haus nicht verlassen können. Besonders schön finde ich, dass sich Menschen gefunden haben, die für die Betroffenen einkaufen, da in der Zwischenzeit manche Lebensmittel knapp werden. Ich hoffe auch, dass die Menschen Mitgefühl mit der Familie haben, die unverschuldet in diese Situation geraten ist und sich vorbildlich verhalten hat.

Wie gehen die Benninger mit der Nachricht um, dass ein Mitbürger infiziert ist? Haben Sie Reaktionen bekommen?

Eine positive Spontanreaktion habe ich am Freitagabend am Bahnsteig erlebt. Dort hatten die Personen schon die Informationen, dass es in Benningen einen nachgewiesenen infizierten Fall gibt. Dort war man gleich auf der Sachebene mit der sicher richtigen Einschätzung, dass weder Panik noch Hysterie angebracht sind und sich die Ausbreitung wie bei anderen Krankheiten auch eben nicht vollständig verhindern lässt. Andererseits habe ich auch mitbekommen, dass einige Reservierungen in Gaststätten storniert wurden. Darüber hinaus werden Vereinsveranstaltungen in den nächsten Tagen abgesagt.

Es gibt Menschen, die von unbegründeter Hysterie sprechen und wiederum andere, die sich extreme Sorgen machen. Wie geht es Ihnen persönlich?

Ich halte es für notwendig, dass sich gerade die Verantwortlichen in den Behörden mit Engagement und Sachlichkeit dieser überraschender Aufgabe stellen. So haben wir uns auch im gesamten Rathaus-Team abgestimmt. Nach allem was wir wissen, ist dieser neuartige Virus nicht oder nicht wesentlich gefährlicher als eine Influenza. An die hat sich die Gesellschaft aber gewöhnt und wird nicht weiter erwähnt, gleichwohl in dieser Jahreszeit seit Jahren viele Menschen infiziert sind. Alleine in einer Woche im Januar wurden 7 000 solcher Fälle nachgewiesen. Die Berichterstattungen zum Corona-Virus rufen uns aber in Erinnerung, dass wir uns selbst im Bereich der Hygiene sorgsamer verhalten sollten. Ich versuche, gerade häufiger und intensiver die Hände zu waschen.

