Corona-Verordnung in der Regionalliga Südwest Der VfB Stuttgart II ist auf alle Eventualitäten vorbereitet

Stuttgart - Exakt einen Monat ist es her, seit der VfB Stuttgart II sein letztes Pflichtspiel bestritten hat. Der 3:0-Auswärtssieg in der Regionalliga Südwest bei der TSG Hoffenheim II am 30. Oktober war der vorläufige Schlusspunkt einer erfreulichen Entwicklung bei der weiß-roten Zweitvertretung mit 15 Punkten aus den letzten neun Spielen und einer deutlich zu beobachtenden Anpassung der vielen jungen Spieler an die Anforderungen, mit denen die Regionalliga aufwartet. Stichwort Erwachsenenfußball.