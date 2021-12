Corona-Verordnung In Bibliotheken nur mit 2G plus

Einige Büchereien bieten speziellen Bringservice bei Quarantäne

Die kommunalen öffentlichen Bibliotheken in Marbach, Steinheim, Pleidelsheim, Erdmannhausen, Oberstenfeld, Großbottwar und Murr bieten einen Abholservice an („Click&Collect“ oder „Medien-to-go“). Das heißt, dass Personen, die nicht unter die Ausnahmeregelung fallen (Ungeimpfte und Personen, deren letzte Impfung länger als sechs Monate her ist), auch ohne zertifizierten Test die per Telefon oder E-Mail bestellten Medien während der Öffnungszeiten in der Bibliothek abholen können, in der Stadtbibliothek Großbottwar auch nach Terminvereinbarung außerhalb der Öffnungszeiten. Wer in Quarantäne ist, kann sich in Marbach, Oberstenfeld und Murr seine ausgewählten Medien auch bringen lassen.