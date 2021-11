Corona-Variante in Afrika Helge Braun rechnet mit Aussetzung des Flugverkehrs

Angesichts des neuen Höchststandes bei den täglich gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Deutschland forderte Braun eine „Notbremse“. In einigen Bundesländern drohe bereits jetzt eine Überlastung des Gesundheitssystems. „Die vielen Infizierten, die wir momentan insgesamt im Land haben, sorgen auch dafür, dass wir insgesamt in eine schwere Belastungssituation in Krankenhäusern kommen werden“, warnte der CDU-Politiker.