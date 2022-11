Corona-Variante BQ.1.1 Wie gefährlich ist der „Höllenhund?“

Das Robert Koch-Institut (RKI) bezifferte den Anteil der Variante in Deutschland zuletzt auf acht Prozent der Corona-Neuinfektionen. Binnen vier Wochen hat sich der Anteil demnach vervierfacht. Allerdings gibt es bei der Erfassung einen Zeitrückstand von rund drei Wochen, so dass die tatsächliche Verbreitung von BQ.1.1 bereits bei 20 oder mehr Prozent liegen könnte. Die Europäische Seuchenbehörde ECDC geht davon aus, dass BQ.1.1 und die Schwestervariante BQ.1 um die Jahreswende zusammen mehr als 80 Prozent der Neuinfektionen in Europa verursachen werden.