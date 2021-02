Corona-Update im Video Wie wirksam ist Astrazeneca und woher kommt die Skepsis?

Stuttgart - Dem Impfstoff des britisch-schwedischen Unternehmens Astrazeneca wird nachgesagt, seine Wirkung wäre nicht so hoch wie die der Impfstoffe von Biontech/Pfizer oder Moderna. Zudem sollen nach der Impfung mit Astrazeneca vermehrt Nebenwirkungen aufgetreten sein, die an Grippe-Symptome erinnern würden. Teilweise scheinen Menschen deshalb so verunsichert, dass sie sich nicht mit Astrazeneca impfen lassen wollen. Aber entspricht der Ruf des Impfstoffes auch wirklich der Realität? Klaus Zintz, Redakteur im Wissen-Ressort, beantwortet diese und weitere Fragen zum Coronavirus im Videointerview.