Corona und Schulen Kein Bedarf an Luftfiltern

Schulleiter können Rückmeldungen geben

Ganz ähnlich ist die Situation in Marbach. „Jedes Zimmer an allen Marbacher Schulen lässt sich über Fenster belüften“, konstatiert Franziska Wunschik, die Erste Beigeordnete. In den Kindergärten sei es genauso. Außerdem seien in den sanierten Trakten des Friedrich-Schiller-Gymnasiums und den schon generalüberholten Bereichen im Bildungszentrum dezentrale Lüftungsanlagen eingebaut, die sich bewährt hätten. Es sei allerdings möglich, dass es einzelne Zimmer gebe, in denen eine Querlüftung nicht möglich ist. Sollte das tatsächlich der Fall sein und die Schulleiter entsprechende Rückmeldungen geben, könne man für eine der späteren Förderrunden Interesse anmelden, die zweite beginne am 23. August.