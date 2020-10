Corona und Familienfeste Wie viele Gäste dürfen mitfeiern?

Die Landesregierung appelliert an alle, Kontakte so weit wie möglich einzuschränken

Was das für die Familienfeier bedeutet, erklärt der stellvertretende Pressesprecher des Staatsministeriums, Pascal Murmann: „Verwandt bedeutet hier: Personen, die in gerader Linie verwandt sind, Geschwister und deren Nachkommen einschließlich deren jeweilige Ehegatten, Lebenspartner oder Partner. In gerader Linie sind also diejenigen Personen verwandt, die voneinander abstammen – wie Vater und Sohn sowie Großmutter und Enkel.“