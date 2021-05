Corona und die Folgen Pandemie sorgt für Haushaltsdefizit in Erdmannhausen

Erdmannhausen - Auch nach mehr als einem Jahr sind die finanziellen und sozialen Verwerfungen der Corona-Pandemie nicht abzusehen“, erklärte Erdmannhausens Bürgermeister Marcus Kohler seinen Gemeinderäten in der Sitzung am Donnerstagabend. Zwar habe diese auch zu positiven Entwicklungen wie mehr Solidarität geführt, was man vor Ort nicht zuletzt am Projekt „Erdmannhausen hilft“, dem Krankenpflegeverein und dem DRK sehen könne. Negativ schlage sich die Pandemie jedoch auf die öffentlichen Haushalte nieder. Zwar hätten sich die finanziellen Verwerfungen im Haushalt 2020 noch in Grenzen gehalten, für 2021 treffe dies jedoch nicht zu – was auch am neuen kommunalen Haushaltsrecht liege. So müssten nunmehr auch die Abschreibungen auf vorhandenes Vermögen erwirtschaftet werden, was bei einer Schulturnhalle mit Kosten von fünf Millionen Euro bei einer Abschreibung auf 50 Jahre pro Jahr 100 000 Euro ausmache. In diesem und in den kommenden Jahren müsse man mit höheren Kosten als Einnahmen rechnen. „Für 2021 rechnen wir mit einem Minus von 689000 Euro“, offenbarte Kohler den Räten. Um den Haushalt wieder ins Gleichgewicht zu bekommen, müsse man Kosten reduzieren oder die Einnahmen erhöhen. „Wir müssen daher im Herbst über die Themen Gewerbesteuer, Grundsteuer und Gebühren für die Kinderbetreuung diskutieren“, so Kohler. Auf andere Bereiche wie Umsatz- und Einkommensteuer habe die Gemeinde keinen Einfluss.