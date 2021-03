Corona-Testzentrum in Marbach Zentrum für Schnelltests in Startlöchern

Fest steht indes, dass das Landratsamt Ludwigsburg bei den Kommunen im Kreis abklopft, welche Testmöglichkeiten es jeweils gibt. Das Ergebnis solle veröffentlicht werden, sobald die Rückmeldungen eingegangen sind, erklärt Pressesprecher Andreas Fritz. Eine Übersicht über die Städte und Gemeinden, die wie Marbach die Abstriche gebündelt vornehmen lassen, liegt derzeit noch nicht vor.

Bereits in trockenen Tüchern ist hingegen eine Corona-Aktion in Pleidelsheim. Am Freitag, 5. März, bietet das DRK von 17 Uhr an in der Sporthalle einen kostenlosen Schnelltest für die Bürger der Spargelgemeinde an. Sie müssen dazu einen Ausweis mitbringen und die gängigen Hygieneregeln wie das Tragen medizinischer Masken beachten. Anmelden muss man sich für einen Termin unter: https://book.timify.com/services?accountId=60375f638d278e11702d3438&hideCloseButton=true.