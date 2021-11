Corona-Tests in Marbach Kein Schlangestehen im Testzentrum mehr

An die rund 600 Tests, die an einem Tag im Juni in der Hafnerhalle durchgeführt wurden, reicht das zwar noch lange nicht hin, aber Vogt geht davon aus, dass die Nachfrage hoch bleiben wird. Zwar werde im Testzentrum nicht nachgefragt, ob jemand geimpft ist oder nicht, „aber ich habe schon aus einigen Gesprächen herausgehört, dass sich auch Geimpfte testen lassen, beispielsweise wenn ein Besuch bei den Großeltern ansteht.“ Wenn zudem nun vermehrt die 2-G-Plus-Regelung angewandt wird, werde es richtig spannend, was die Kapazitäten angehe, so der Koordinator im Testzentrum. Zumal es momentan auch nicht einfach sei, genügend Tests zu bekommen. Was zum einen an der gestiegenen Nachfrage, aber auch an Lieferschwierigkeiten liege. Aber noch sei alles im grünen Bereich.