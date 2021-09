Corona-Test in Erdmannhausen Sicher zur Schule und ins Büro

Erdmannhausen - Am Sonntag von 14 bis 18 Uhr bieten Gemeinde und DRK in Erdmannhausen Covid-19-Schnelltests für Urlaubsrückkehrer zum Arbeitsbeginn oder zum Schulstart an. Die Idee zur Aktion hat zwar Bürgermeister Marcus Kohler. Doch er betont, dass ohne das ehrenamtliche Engagement der vielen Helfer eine solche Idee überhaupt nicht in die Tat umzusetzen sei. Dabei tritt die Gemeinde als Träger auf. Die Umsetzung erfolgt dann durch das örtliche Rotkreuz-Team, das die Helfer koordiniert und die Tests durchführt.