Corona So erfahren Ärzte den Impfstatus ihrer Patienten

Stuttgart - In den Krankenhäusern und auch auf den Intensivstationen wird es in ganz Deutschland zum Herbstbeginn wieder voller. So werden dort derzeit rund 1500 Covid-19-Patienten behandelt. Davon müssen 819 beatmet werden. Was die allermeisten gemein haben: Sie sind nicht geimpft. Doch wie erfahren Ärzte in Kliniken den Impfstatus ihrer Patienten?