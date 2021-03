Corona-Schnelltests in Steinheim Neue Teststelle in der Bahnhofstraße

Steinheim - Auch in Steinheim kann man sich künftig auf Corona testen lassen. Am Mittwoch, 24. März, wird die neue Corona-Teststelle in der Bahnhofstraße 11 in Steinheim für alle Bürger eröffnet, teilte die Verwaltung am Sonntag mit. Die Teststelle wird von der Stadtverwaltung in einer Immobilie der Steinheimer Firma Fröscher bereitgestellt, den Betrieb übernimmt der Ortsverein Steinheim des Deutschen Roten Kreuzes.