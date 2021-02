Corona-Schnelltests für zu Hause So kommen die Selbsttests in die Apotheke

Die Preise werden von jedem Hersteller individuell kalkuliert

Die Landesapothekerkammer hat bislang noch keinen Überblick über die Preislisten der Händler. „Die Preise für Schnelltests werden von jedem Hersteller und auch von jeder Apotheke individuell kalkuliert und ausgewiesen“, sagt Katina Lindmayer. Zumal sich die Tests auch in ihrer Qualität und Handhabung unterscheiden werden. Auch darüber, wie viele Tests direkt nach der Zulassung in den Apotheken verfügbar sein werden, gibt es keine generelle Regelung. „Jede Apotheke handhabt dies nach ihren eigenen Erfahrungen von Angebot und Nachfrage“, so Lindmayer. Die Sprecherin geht davon aus, dass es einige Wochen dauern wird, bis sich dies einpendeln werde.

Auf die aktuelle Regelung des Landessozialministeriums, der zufolge sich Erzieher und Lehrer in Baden-Württemberg nach den Faschingsferien zweimal die Woche auf eine Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus testen lassen können, hat die Zulassung der Schnelltests keinen Einfluss: Dies wird künftig in den Apotheken und in Arztpraxen möglich sein.

Die Tests werden dabei vom Fachpersonal durchgeführt, nicht von den Pädagogen selbst, heißt es seitens des Sozialministeriums. Man sei diesbezüglich mit der Ärzteschaft und den Apotheken im Gespräch, um sicherzustellen, dass bis zum Ende der Faschingswoche am 21. Februar die Infrastruktur landesweit zur Verfügung steht.