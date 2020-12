Corona-Schnelltests Es fehlt an ausreichendem Personal

Marbach/Bottwartal - Auch in Marbach und im Bottwartal haben viele Menschen offenbar das Bedürfnis, sich vor Weihnachten mit einem Schnelltest auf Corona überprüfen zu lassen, bevor sie an den Feiertagen mit Eltern, Großeltern oder anderen Angehörigen, die zu einer Risikogruppe gehören, zusammenkommen. Doch im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung bieten nur die DRK-Ortsverbände Oberstenfeld am 23. Dezember (Parkplatz Bäderwiesen von 9 bis 18 Uhr) und Großbottwar am 24. Dezember (Harzberghalle 9 bis 12 Uhr) zusammen mit dem Medizinischen Verbund Bottwar solche Tests an (siehe Infobox).