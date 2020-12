Sehr zufrieden hat sich Berthold Schneider vom DRK Ortsverein Großbottwar mit dem Ablauf der Corona-Test-Aktion gezeigt, die die beiden Ortsvereine Großbottwar und Oberstenfeld in den beiden Orten organisiert und mit DRKlern aus Steinheim und Murr am 23. und 24. Dezember durchgeführt haben. Gut 380 Personen wurden im Viertelstundentakt getestet, auch einige wenige, die sich nicht online angemeldet hatten, aber beispielsweise mit Angehörigen mitgekommen seien, berichtete Schneider. „Die Bevölkerung hat das sehr gut angenommen“, freute er sich. Während der ganzen Zeit seien auch Ärzte und Arzthelferinnen des Medizinischen Verbunds Bottwar erreichbar gewesen: „Bei einem positiven Test hätte so gleich ein PCR-Test gemacht werden können." Doch habe es nur „sehr, sehr geringe“ positive Zahlen gegeben. Allerdings, so betont Schneider, sei das ja immer nur eine Momentaufnahme. „Und auch wenn wir einen der besten Tests mit 95-prozentiger Trefferquote hatten, heißt das nicht, dass jemand wirklich virusfrei ist.“ Das habe man den Getesteten auch immer wieder deutlich gemacht. Die Abstands- und Hygieneregeln müssten trotzdem eingehalten werden.