Corona-Reinfektionen „Wir haben BA.5 vollkommen unterschätzt“

Was ist jetzt nötig?

„Wir hätten schon früher anfangen müssen mit Vierfachimpfungen. Gesunde können auf den Omikron-Impfstoff warten. Risikogruppen sollten sich aber jetzt boostern lassen, ebenso wie Menschen, die in Gebiete mit hohen Inzidenzen reisen.“

Reicht das Impfen gegen Omikron?

„Der angepasste Impfstoff kam leider nicht schnell genug. Derzeit läuft ja die Zulassung der Stoffe, die speziell gegen BA.1 wirken. Eine breitere Immunantwort haben Geimpfte, die sich zusätzlich infizieren. Und doch reicht selbst das gegen BA.5 nicht aus. Offenbar sind Reinfektionen bei Sars-Cov2 ähnlich häufig wie bei anderen Coronaviren, die Erkältungen hervorrufen. Man hat unterschätzt, wie viele Runden an Infektionen und Impfungen man braucht, bis das Virus endemisch wird.“

Was raten Sie für den Herbst?

„Neben der Impfkampagne kommt es auf unser Verhalten an. Die Message muss sein: Man kann sich reinfizieren, auch wenn das für Jüngere und Gesunde jenseits des Long-Covid-Risikos nicht unbedingt gefährlich ist. Aber man kann Menschen aus Risikogruppen anstecken. Und wir dürfen bei Corona nicht länger nur in Krankenhaus und Intensivstation denken, sondern auch an Ermüdung, Arbeitsausfall und unsicher werdende Pläne. Deshalb sollte niemand schief angeschaut werden, wenn er im Supermarkt Maske trägt. Außer er ist kurz zuvor genesen oder zum vierten Mal geimpft worden.“