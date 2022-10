Corona-Regeln So lange dauert die Corona-Isolation in den einzelnen Bundesländern

Die Infektionszahlen schießen deutschlandweit wieder in die Höhe. Bundesweit infizieren sich erneut täglich Tausende mit dem Corona-Virus und müssen daraufhin in Isolation. Wie lang diese dauert und wann man sich freitesten kann, regeln die Bundesländer in eigenen Verordnungen. Doch was gilt wo? Ein Überblick: