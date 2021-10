Corona-Regeln Das muss bei Flugreisen beachtet werden

Stuttgart - Die Herbstferien stehen an: vielerorts ist es bereits soweit, in Baden-Württemberg starten sie Ende Oktober. Zahlreiche Familien nutzen die freie Zeit, um für einige Tage in den Urlaub zu fahren oder zu fliegen. Denn trotz der Pandemie sind Fernreisen ins Ausland derzeit erlaubt. Dennoch gibt es beim Verreisen ins Ausland einige Dinge, die Passagiere beachten müssen.