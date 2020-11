Corona-Proteste Kulturrat ermuntert Stars: Engagiert euch!

Aber auch die freien Künstler und Kulturversorger vor Ort in und um Stuttgart wollen den zweiten Lockdown nicht stillschweigend hinnehmen – wie zum Beispiel der Club Manufaktur in Schorndorf. „Wir kamen gerade vom Programmheft-Verteilen zurück, als die neuen Regeln erlassen wurden. Da waren wir zu (zweck-)optimistisch, wie so viele“, schreiben die Macher in einem offenen Brief. Und weiter: „Frustrierend ist die Lage allerdings – wir können guten Gewissens sagen, dass unser Abstands- und Hygienekonzept funktioniert hat und dass es weiterhin funktioniert. Es gibt überhaupt keine Hinweise darauf, dass sich hier irgendwer angesteckt hätte.“ Das Publikum sei auch beim Einlass sehr umsichtig. Weshalb man in der Manufaktur hinter dem neuen Erlass „eine gewaltige staatliche Ignoranz gegenüber der Kultur“ vermutet, die „nur mehr als verzichtbare Unterhaltung und als Ort vermeidbarer ,Kontakte‘ im epidemiologischen Sinn erscheint“. Drei Dinge sind den Manufaktur-Machern mit Blick nach vorn besonders wichtig: die Absicherung der freien Künstler („Sie sind ja gerade deshalb so wichtig für uns und viele andere Leute, weil sie nicht systemrelevant sein müssen“), Ausnahmen für die Kultur bei weiteren Beschränkungen („Für die Wirtschaft geht das ja auch“) sowie eine erhöhte Vorsicht vor der Monopolisierung des Kulturlebens durch Internetkonzerne wie Netflix.