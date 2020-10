Corona-Prämie statt Weihnachtsgeld Das müssen Arbeitgeber beachten

Nur echte Zusatzleistungen begünstigt

Das ist so weit nicht neu – aber hier wird es interessant, denn: Den Arbeitslohn arbeitsrechtlich wirksam herabzusetzen und die Differenz mit steuerfreien Zahlungen auszugleichen, ist nicht möglich. Nur echte Zusatzleistungen sind begünstigt. Das geht aus dem im Sommer in Kraft getretenen „Jahressteuergesetz 2020“ (§ 8 EstG) hervor, das auch rückwirkend ab dem 1. Januar 2020 gültig und somit ein wichtiger Aspekt in der aktuellen Gestaltung ist.