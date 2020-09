Corona-Politik Kontroverses an Steinmeiers Kaffeetafel

Die Idee stammt von einem Kinderbuchautor

Die Idee für das Corona-Gespräch stammt von Mario Jabs aus Elchingen bei Ulm. „Ich kenne viele Familien, die sind echt fertig“, sagt der Industriemeister und Kinderbuchautor in der Runde. Er wird dennoch später zufrieden den Tisch verlassen, weil er das so vortragen konnte, ganz verschiedene Sichtweisen aufeinandergeprallt sind und „am Bundespräsidenten nicht alles abgeprallt ist“. Eigentlich wünscht er sich für diesen Erfahrungs- und Meinungsaustausch aber einen größeren Rahmen. Wo der Ort für so einen Runden Tisch im Deutschlandformat wäre, fragt die First Lady nach. Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit schlägt vor, Steinmeiers Tafel als Vorbild für ähnliche Runden in den Bundesländern und Regionen der Republik zu nehmen: „Mit zunehmender Dauer der Pandemie müssen wir alle Interessen zum Ausgleich bringen.“