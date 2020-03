Corona-Patient in Praxis „Jeder verlorene Tag kostet Menschenleben“

Die Frau im Gesundheitsamt, obwohl selber auch Ärztin, habe aber offenbar gar nicht verstanden, worum es ihm bei der Frage nach einem Coronatest für ihn und seine Mitarbeiter gehe – darum nämlich, seiner wichtigen Arbeit weiter nachgehen zu können. Die Frage sei für ihn übrigens nicht: „Wer ist schuld?“, sondern: „Wie können wir’s besser machen?“, betont der Arzt.

Es habe bislang zwei Voraussetzungen für einen Coronatest gegeben, die beide zugleich hätten gegeben sein müssen, sagt dazu Andreas Fritz vom Landratsamt: Zum einen musste man Symptome haben, zum anderen mit einer infizierten Person in Kontakt gekommen sein oder sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Das Robert-Koch-Institut habe nun jedoch die Bedingungen geändert: Es reiche ab sofort auch aus, wenn jemand Symptome habe. Das Material für die Coronatests reiche trotzdem aktuell und in der kommenden Zeit noch aus.

Kontakt mit dem Patienten hatte aber auch dessen Ehefrau. Und da sie symptomfrei sei, gehe sie nach wie vor zur Arbeit, hat Böhm direkt von ihr erfahren. „Da fällt mir nichts mehr ein“, so der Hausarzt. Dem Landratsamtssprecher Fritz dagegen schon: „Wer sich in so einem Fall nicht freiwillig in Quarantäne begibt, bei dem wird sie angeordnet.“ Das scheint bislang aber versäumt worden zu sein. Böhm fragt sich jedenfalls: „Wenn es jetzt schon mit den relativ wenigen Patienten nicht funktioniert, wie soll das dann werden, wenn wir wie Italien noch mehr Fälle bekommen? Denen sind wir schätzungsweise neun Tage hinterher. Und jeder Tag, den wir verlieren, kostet Menschenleben.“