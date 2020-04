Corona-Patient aus Rudersberg missachtet die Quarantäne Polizisten angespuckt und randaliert

Zunächst hatte der 62-Jährige gegen 15 Uhr in Rudersberg unerlaubt das Haus verlassen, um sich an einer Tankstelle ein Bier zu holen. Ein Vollzugsbeamter der Gemeinde sprach ihn an, was der Mann aber ignoriert. Aus diesem Grund wurde eine Polizeistreife alarmiert. Die Beamten erklärten dem Mann nochmals die Quarantäne-Maßnahmen und eröffneten ihm die Fertigung einer Strafanzeige. Daraufhin begab er sich nach Aufforderung und unter Aufsicht des Vollzugsbeamten wieder nach Hause.