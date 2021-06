Corona-Pandemie Wie sicher ist der EU-Impfnachweis?

Gesundheitsminister Spahn wies zuletzt darauf hin, dass "Fehler- oder Fälschungsanfälligkeit" mit Blick auf den digitalen Impfausweis vor allem beim Übertrag gegeben seien. Hintergrund ist, dass Bürgerinnen und Bürger, die schon vor Einführung des sogenannten CovPass vollständig geimpft worden sind, ihr digitales Zertifikat in Impfzentren, Arztpraxen und auch in Apotheken erhalten können. Die Apothekerin müsste also entscheiden, ob der analoge Impfeintrag im gelben Impfbuch echt ist. Spahn sagte dazu, dies könne man am Ende "nur nach fachlicher Augenscheinkontrolle machen". Daher werde man eine Fälschung "nicht zu hundert Prozent ausschließen können".