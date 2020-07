Corona-Pandemie WHO warnt vor rasanter Ausbreitung des Virus

Strenge Maßnahmen bringen Ergebnisse

Ein „umfassender Ansatz“ zur Eindämmung der Pandemie sei der beste Weg, um das Coronavirus unter Kontrolle zu bringen, sagte Tedros. In den vergangenen Monaten habe sich gezeigt, dass die Ansteckungsrate in jenen Ländern drastisch reduziert worden sei, in denen es strenge Maßnahmen wie Abstandsregeln, Maskenpflicht und Mechanismen zur Kontaktverfolgung gegeben habe.