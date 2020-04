Corona-Pandemie Wenig Verstöße gegen Kontaktregeln - Vorfall in Frankfurt

Die Polizei im rheinland-pfälzischen Mainz teilte etwa mit, es seien mehr Menschen als am Karfreitag unterwegs gewesen. Es seien aber "alle gesittet", sagte ein Sprecher. Auch in Bayern stellten die Beamten nur wenige Verstöße fest. Die Polizei in Bayern hat über die Ostertage ihre Kontrollen verschärft. In Berlin wurde ebenfalls mehr kontrolliert: Rund 500 Beamte waren im Einsatz, um die Einhaltung der Regeln zu überprüfen.