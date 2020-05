Corona-Pandemie Weiteres Besatzungsmitglied von Kreuzfahrtschiff begeht wohl Suizid

Die „Scarlet Lady“ legte am Freitag in Miami an

Das Unternehmen bekundete wegen des Todesfalls sein Mitgefühl, machte jedoch keine näheren Angaben. Der Tod des Besatzungsmitglieds war von dem Spezial-Blog Cruise Law News gemeldet worden. Es sei unklar, wann der Philippiner gestorben sei, hieß es dort. Die „Scarlet Lady“ legte am Freitag in Miami an, um den Leichnam von Bord bringen zu können, wie der Blog und die Zeitung „Miami Herald“ berichteten.