Corona-Pandemie und Anthroposophie „Streit in der Szene ist noch nicht entschieden“

Dort kursiert zum Beispiel die Theorie, dass die Angst vor Corona genauso tödlich wäre wie das Virus selbst . . .

In der Anthroposophie erschafft das Bewusstsein die Welt. Dazu passt die Idee, dass ein Mensch das Coronavirus magisch anzieht, wenn er Angst davor hat. Was ebenfalls eine Rolle spielt, ist der Glaube an Karma oder der Gedanke, dass der Tod nur der Übergang ist in eine geistige Welt. Harte Impfgegner oder Corona-Verharmloser reden die Krankheit schön, während sie die Therapie verteufeln. Diese Haltung ist nicht nur in der anthroposophischen Szene beheimatet, sondern lässt sich bei vielen Esoterikern feststellen.

Welche Rolle spielt die anthroposophische Medizin, in welcher der Mensch immer ganzheitlich betrachtet wird?

Die genannten Ideen finden sich auch in der anthroposophischen Medizin. Doch sie hat einen Vorteil: Anthroposophische Ärzte müssen ein ganz normales Medizinstudium absolvieren. Einige anthroposophische Ärzte wie etwa jene in der Filderklinik in Filderstadt (Landkreis Esslingen) behandeln jetzt Corona, sie haben also im Alltag einfach Besseres zu tun, als mit harten Impfgegnern oder Corona-Verharmlosern zu diskutieren.

Man darf Impfgegner und Corona-Verharmloser folglich eher nicht mit Anthroposophen in einen Topf werfen.

Manche Anthroposophen wurden mit dem Ausbruch der Pandemie bruchlos zu Corona-Verharmlosern. Der Streit ist auch in dieser Szene aber noch nicht entschieden.